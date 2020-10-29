Galatasaray'da flaş Feghouli gelişmesi

Ağrıları sebebiyle Erzurum deplasmanına gelmeyen Feghouli Ankaragücü maçında kaptan olacak.

29 Ekim 2020 Perşembe - 9:27
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi.
 
3 puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmış ve Faslı oyuncu sahanın en iyisi olmuştu. Ancak kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanan Belhanda, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
 
TAKIMDAKİ EN KIDEMLİ 4. İSİM
 
Cumartesi günü Belhanda'nın yerine Feghouli'yi ilk 11'e koymaya hazırlanan Terim, Erzurum'daki taktikle Cezayirli yıldızından da benzer performans almak istiyor. Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.
 

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Etiketler: feghouli galatasaray
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