Galatasaray'da flaş Fernando Muslera kararı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.

28 Ocak 2021 Perşembe - 8:18
İLGİLİ HABERLER
Mbaye Diagne WBA ile anlaşmaya vardı! 1 dakikada iki bomba iddia! İşte Diagne'nin yeni takımı Galatasaray bütün transferlerini 396 bin euro'yla halledecek! Galatasaray Yedlin'in işini bitirdi Galatasaray'ın Mostafa Mohamed teklifi ortaya çıktı

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.
 
MALİ ŞARTLAR
Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor.
 
YİNE FEDA DİYECEK
Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.
 
MUSLERA: "G.SARAY BENİM AİLEM"
Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
 
FATİH TERİM: "MUSLERA BİZİM!"
Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri.
 
10 SEZON, 14 KUPA
10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray Muslera transfer teklif sözleşme
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yunus Mallı transferinde kritik gün! Galatasaray da istiyor... Yunus Mallı transferinde kritik gün! Galatasaray da istiyor...
Hulk'tan heyecanlandıran paylaşım! Mesut Özil ve Beşiktaş...Hulk'tan heyecanlandıran paylaşım! Mesut Özil ve Beşiktaş... Süper Kupa maçında olay çıktı! Okan Buruk ve Egemen Korkmaz...Süper Kupa maçında olay çıktı! Okan Buruk ve Egemen Korkmaz... Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için teklifi hazırladı! Resmen...Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için teklifi hazırladı! Resmen...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.