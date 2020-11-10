Galatasaray'da flaş gelişme! Seçim kararı alındı

Galatasaray Kulübü 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını duyurdu.

10 Kasım 2020 Salı - 17:30 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:33
İLGİLİ HABERLER
G.Saray seçim açıklaması yaptı hemen adaylığını açıkladı Sivas'ı da Başakşehir'i de 5 yıl sonra yendi! 300.galibiyet sevinci! Terim iki öğrencisini kendine getirdi Fatih Terim'in Melo paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Kamuoyuna duyuru
 
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.
 
Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"
 
Galatasaray'ın belirttiği 7244 sayılı kanunun ilgili içeriği:
 
"4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray galatasaray seçim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yönetime neden şirin gözükmek istediği ortaya çıktı Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yönetime neden şirin gözükmek istediği ortaya çıktı
Sosa'dan flaş transfer açıklaması! 'Geri dönmek istiyorum ama...'Sosa'dan flaş transfer açıklaması! 'Geri dönmek istiyorum ama...' Şenol Güneş resmen açıkladı! '3 takımla görüşüyorum'Şenol Güneş resmen açıkladı! '3 takımla görüşüyorum' Diletta Leotta çok kızacak! Meslektaşından çarpıcı açıklamalar...Diletta Leotta çok kızacak! Meslektaşından çarpıcı açıklamalar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.