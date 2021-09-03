Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Marcao takımla beraber antrenmanlara başladı.

03 Eylül 2021 Cuma - 15:02
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Giresun'da maç içinde takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao'yu teknik heyet kadro dışı bırakmıştı.
 
Brezilyalı stoper ile İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ilgilenirken, 10 milyon Euro beklentisi olan yönetim, bu seviyeleri göremeyince, Marcao da takımda kaldı. 25 yaşındaki Sambacı'nın ismi UEFA'ya Avrupa Ligi için gönderilen 25 kişilik listeye eklendi. 
 
Sarı kırmızılı yönetim de oyuncunun disiplin cezasını 150 bin euro olarak açıkladı. Kadro dışı kararı almayan Marcao, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
 
Süper Lig'de 6 hafta daha cezalı olan Marcao, gözünü 16 Eylül'de Lazio ile oynanacak Avrupa Ligi maçına çevirdi.
 
Marcao'nun Lazio karşılaşmasında takıma dönmesi ve savunmada Nelsson'la birlikte görev yapması bekleniyor.

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Etiketler: marcao galatasaray
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