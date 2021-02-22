Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi

7 ay süren sakatlığının ardından Galatasaray kalesini yeniden teslim alan ve muhteşem bir dönüş yapan Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek.

Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. 7 ay süren sakatlığının ardından Galatasaray kalesini yeniden teslim alan ve muhteşem bir dönüş yapan Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek.

