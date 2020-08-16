Galatasaray'da flaş Muslera kararı!

Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın ardından kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da, sezonun ilk yarısı için çizilen yol haritası da belli oldu.

16 Ağustos 2020 Pazar - 10:13
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Galatasaray'a iki yıllık imza atan 33 yaşındaki Fatih Öztürk, Sarı-kırmızılı kulüpte yıllık 4 milyon TL alacak. İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak Uruguaylı kalecinin 2021 Ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.
 
Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak. Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara, Ocak ayında takıma geri dönecek.
 
Fatih'le sezona başlayacak Galatasaray'da Okan Kocuk ise kulübede oturacak. Sezonun ilk yarısında büyük rekabete girecek Fatih-Okan ikilisi, Muslera iyileşene kadar kaleyi koruyacak. (Sabah)
 

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