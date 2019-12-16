Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi!

Monaco Kulübü’nün ardından teknik direktör Leonardo Jardim de Henry Onyekuru'nun kiralık olarak Galatasaray 'a transfer olmasına onay verdi.

Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında Galatasaray dönmesi beklenen Henry Onyekuru konusunda güzel gelişmeler var. Yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Nijeryalı kanat oyuncusu konusunda Monaco Kulübü’nün ardından teknik direktör Leonardo Jardim’den de onay geldi.