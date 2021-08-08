Galatasaray'da flaş Yedlin gelişmesi!

Galatasaray'ın ABD'li sağ beki Yedlin için bazı MLS ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi.

08 Ağustos 2021 Pazar - 9:33
İLGİLİ HABERLER
Falcao'nun menajeri çağrıldı! Sözleşmesi feshediliyor Fatih Terim 3 futbolcuyla özel olarak görüştü St. Johnston maçında İsmail Çipe sürprizi Galatasaray'da Muslera endişesi Galatasaray'a 'Türk Haaland' geliyor

Süper Lig'de yeni sezonun açılışına kısa bir süre kala takımların transfer gündemleri hareketlendi. Galatasaray'da da takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
 
Şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaradan DeAndre Yedlin'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre ABD'li yıldızı ülkesinden iki takımın istediği belirtiliyor. Ancak Yedlin'in maaş tekliflerinin düşük olması nedeniyle Galatasaray'dan ayrılığı şu an düşünmediği ifade edildi.
 
Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında gelen DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: yedlin galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'a transferde büyük müjde! Yıldız futbolcu hocasına rest çekti 'Bırakın gideyim' Galatasaray'a transferde büyük müjde! Yıldız futbolcu hocasına rest çekti 'Bırakın gideyim'
Sörloth 'tamam' dedi! Süper Lig devi Leipzig'le masaya oturdu... Trabzonspor şoktaSörloth 'tamam' dedi! Süper Lig devi Leipzig'le masaya oturdu... Trabzonspor şokta Vitor Pereira kadro dışı bıraktı Mustafa Denizli kolları sıvadı! Fenerbahçe'nin yıldızına 4 talip birdenVitor Pereira kadro dışı bıraktı Mustafa Denizli kolları sıvadı! Fenerbahçe'nin yıldızına 4 talip birden Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Ali Koç'tan Vitor Pereira üç hediyeFenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Ali Koç'tan Vitor Pereira üç hediye
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.