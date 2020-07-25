Galatasaray'da gündem Victor Ruiz! Marcao'nun yerine...

Galatasaray'ın transfer gündeminde sadece yerli veya gurbetçi isimler yok. Süper Lig’de kendisini kanıtlayan yabancılar da Cim Bom’un radarına girmiş durumda.

Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim ’in bir süredir alınmasını istediği Bernard Mensah için bir kez daha Kayseri spor’un kapısı çalındı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak , Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile görüşürken, Beşiktaş ’ın Mensah için 1.5 milyon Euro önerdiği ve anında ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray’dan istenen para 3.5 milyon Euro. Bu da, Kayseri’nin Mensah için Atletico Madrid ’e olan borcunu karşılayacak. Sarı- Kırmızılılar, Maicon, Belhanda veya Feghouli’nin satışından gelecek parayla bu bedeli ödemeye kararlı.

Muslera dönene kadar...

Kayserispor’un 31 yaşındaki kalecisi Lung da Muslera’nın yokluğunda transferi düşünülen isimlerden. Albayrak’ın son görüşmesinde, tecrübeli eldivenin opsiyon maddesine yanaşmadığı öğrenildi. Kontratı lig bitimiyle sona erecek olan Rumen file bekçisi, Galatasaray ’ın hedefindeki bir diğer yabancı. Eğer bu transfer gerçekleşirse yerli kaleci arayışından vazgeçilecek.

Marcao’nun yerine Ruiz

Beşiktaş’la yollarını ayıran Victor Ruiz de gündemdeki yerini koruyor. Boşa çıkan 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Galatasaray’ın teklifine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. Luyindama’nın ayrılma ihtimaline karşın Kaan Ayhan’ı transfer etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, Marcao’yu da satarak, bonservis bedeli ödemeden Ruiz’i renklerine bağlamayı ve böylece hem kâra geçmeyi hem de diğer takviyeler için bütçe yaratmayı hedefliyor. (Fanatik)