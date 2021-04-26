Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed kararı

Elmander&Necati gibi



Antalya maçında Muhammed ile Halil Dervişoğlu’nun birlikte sahada olması, Terim’in geçmişteki Elmander-Necati beraberliğini ve verimini hatırlattı. Terim’in Muhammed+Halil formülü ile Elmander+Necati etkisi yaratmaya çalıştığı bildirildi.