Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed kararı

Galatasaray 1 ay sonra Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için harekete geçecek.

26 Nisan 2021 Pazartesi - 8:23
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Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim kurtuluşu gençlerde görüyor. Terim, kiralık olarak forma giyen Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu’nun yaz döneminde bonservislerinin alınmasını ise uzun vadeli projenin en önemli adımı olarak değerlendiriyor.
 
23 yaşındaki Mustafa Muhammed’in sözleşmesindeki opsiyon maddesine göre, Galatasaray, 30 Haziran 2022’ye kadar 4 milyon euro ödemesi durumunda Mısırlı futbolcunun bonservisini Zamalek’ten alacak. Performansı ile kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Mustafa Muhammed’in bonservisinin alınması ile Terim ileri uçta uzun yıllar sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyor.
 
Diğer taraftan Championship ekiplerinden Brentford’dan 6 aylığına kiralanan, Göztepe, Trabzon ve Antalya maçlarında gol atmamasına karşın verilen şansı çok iyi kullanan 21 yaşındaki Halil’in bonservisinin de yaz döneminde alınmasına karar verildi. İngilizlerin 4 milyon euro olarak belirlediği bedel yüksek bulundu ama Terim bu futbolcuyu iyi bir yatırım olarak görüyor. Bu nedenle bonservis bedelinin, sıkı bir pazarlıkla 2 milyon euroya düşürülebileceği dile getirildi.
 
Elmander&Necati gibi
 
Antalya maçında Muhammed ile Halil Dervişoğlu’nun birlikte sahada olması, Terim’in geçmişteki Elmander-Necati beraberliğini ve verimini hatırlattı. Terim’in Muhammed+Halil formülü ile Elmander+Necati etkisi yaratmaya çalıştığı bildirildi.

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Etiketler: halil dervişoğlu mostafa mohamed galatasaray
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