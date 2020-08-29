Galatasaray'da hedef Halil Akbunar

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen ve Arda Turan , Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray 'dan sürpriz bir hamle geldi. TRT Spor 'un haberine göre Sarı Kırmızılı ekip, Göztepe'nin 26 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı gündemine aldı. İzmir ekibine Martin Linnes'i önermeyi planlayan Galatasaray'ın kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.

2012’de Göztepe’de profesyonel olan ve Sarı Kırmızılı taraftarının sevgilisi durumundaki Halil, sürati ve çabukluğuyla dikkat çekiyor. Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe’nin 3 milyon lira bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de 33 resmi maça çıkan Halil, 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.