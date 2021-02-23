Galatasaray'da iki transfer birden!

Maliyetleri uygun olacak

Scout ekibi şimdiden kolları sıvarken, oyuncu tarama ekibi sol bek, stoper ve Falcao’nun ayrılığı halinde forvet takviyeleri için arayışlarına başladı.

Saracchi ile yollar ayrılacak

G.Saray’da sezon sonunda kiralama süresi dolacak Saracchi ile yollar ayrılacak. Uruguaylı’nın yerine sol bek alınacak. Luyindama’ya teklif gelmesi halinde ise değerlendirilecek ve G.Saray stopere bir değil, biri yerli biri yabancı olmak üzere iki takviye birden yapacak. Bu noktada ara transferde direkten dönen Ferro ve K.Gümrük’te forma giyen Fatih Kurucuk’un performansının yakından takip edildiği öğrenildi.