Galatasaray'da ilk ayrılığın adı Gedson Fernandes!

Malatyaspor maçından sonra ayrılık mesajı yayınlayan Gedson Fernandes 'Teşekkürler Galatasaray' ifadelerini kullandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:50
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim depremi! Maçtan sonra resmen açıkladı Şampiyonluk yarışı nefes kesti Göztepe'yi deviren Beşiktaş şampiyon oldu Taraftarlara müjde! Fatih Terim'in hayatı belgesel oluyor 600 milyon TL'lik çılgın gelir! Şampiyon olan kulüp paraya boğulacak Şampiyon olan takıma servet! Tam 63 milyon TL

Sezonun 2. yarısında Galatasaray'da Benfica'dan kiralık olarak oynayan ve bonservisinin alınması gündemde olan Gedson Fernandes, sezonun tamamlanmasının ardından veda etti.
 
Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" mesajını kullandı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi.
 
Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gedson fernandes galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası çılgın gelir! Yaklaşık 600 milyon... Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası çılgın gelir! Yaklaşık 600 milyon...
Fatih Terim depremi! Maçtan sonra resmen açıkladı... 'İstifa zamanları...'Fatih Terim depremi! Maçtan sonra resmen açıkladı... 'İstifa zamanları...' Beşiktaş tarihine geçti! Sergen Yalçın'dan bir ilk...Beşiktaş tarihine geçti! Sergen Yalçın'dan bir ilk... Beşiktaş bir kez daha tarihe geçti! İnanılmaz ama gerçek...Beşiktaş bir kez daha tarihe geçti! İnanılmaz ama gerçek...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.