Galatasaray'da ilk başkan adayı Burak Elmas

Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak olan olağan genel kurulda başkanlık için adaylığını koyacak ilk isim belli oldu. Burak Elmas...

08 Ekim 2020 Perşembe - 10:56
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Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor.
 
Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
 
MUHALİFLER DÜĞMEYE BASTI
 
Alınan bilgilere göre mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübü seçime götürmek için düğmeye basıldı. Bazı üyelerin Burak Elmas'ı adaylığa hazırladığı öğrenildi.
 
KULİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
 
Elmas'ın bu kez adaylık teklifini kabul ettiği, gizli bir şekilde kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi. Farklı bir grubun ise kulübün ağır toplarından birisi ile görüştüğü öne sürülüyor.
 
MAYISTA ADAY DEĞİL AMA...
 
Bu ismin de adaylık konusunda büyük oranda ikna edildiği belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in ise mayısta aday olmayı düşünmediği ancak erken seçim de istemediği öğrenildi.
 
(Takvim)
 

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