Galatasaray'da istifa! Ali Gücüm...

Galatasaray, Sportif A.Ş. yönetim kurulu bağımsız üyesi Ali Gücüm'ün istifa ettiğini KAP'a açıkladı.

24 Eylül 2021 Cuma - 10:10
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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.  Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur. 

 
"SARILARAK AYRILDIK"
 
İstifa kararıyla ilgili açıklama yapan Ali Gücüm; "Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: ali gücüm galatasaray
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