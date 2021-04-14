Galatasaray'da Joshua King bombası

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın kiralık olarak Everton forması giyen Joshua King'i kadrosuna katmak adına bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba - 14:49
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor. Football Insider'ın özel haberine göre Galatasaray, Everton'da kiralık olarak forma giyen Joshua King'e bir sözleşme teklifi hazırlığında...
 
Sezon ortasında Bournemouth'tan kiralık olarak Everton'a gelen King, beklentileri karşılayamadı ve Everton, oyuncuyla sezon sonunda bir sözleşme imzalama imkanını kullanmayı düşünmüyor. Football Insider'ın ulaştığı kaynağına göre Galatasaray, King'e büyük bir ilgi gösteriyor ve oyuncu için muhtemel transfer yarışını kazanmak adına uzun süreli bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor. 
 

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Etiketler: Joshua King Galatasaray transfer
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