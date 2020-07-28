Galatasaray'da Kaan Ayhan zirvesi

Galatasaray, Fortuna Düsseldorflu Kaan Ayhan’a resmen talip oldu. Tatil için Bodrum’u tercih eden 25 yaşındaki futbolcu ile sarı kırmızılı idareciler bir araya geldi.

28 Temmuz 2020 Salı - 11:07
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Galatasaray, Fortuna Düsseldorflu Kaan Ayhan’a resmen talip oldu. Tatil için Bodrum’u tercih eden 25 yaşındaki futbolcu ile sarı kırmızılı idareciler bir araya geldi.
 
Fortuna Düsseldorf’un Bundesliga’dan düşmesi üzerine sözleşmesindeki serbest kalma bedeli devreye giren Kaan Ayhan için Galatasaray ilk adımı attı. Sözleşmede 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Kaan Ayhan’la Bodrum’da bir araya gelen sarı kırmızılı yöneticiler, milli oyuncuya tekliflerini ilettiler.
 
YILLIK 1 MİLYON EURO
 
Fortuna Düsseldorf’ta 600 bin Euro garanti para alan ancak takımının küme düşmesi üzerine ücreti yarı yarıya inecek olan milli futbolcuya Galatasaray yıllık 1 milyon Euro teklif etti.
 
31 Temmuz’a kadar 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan’ın ise Galatasaray’ın bu önerisine kısa sürede geri dönüş yapması bekleniyor. Bodrum’un Yalıkavak ilçesinde tatil yapan Kaan, bu teklifi kabul ederse Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. (Hürriyet)
 
 

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