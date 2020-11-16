Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma bugün yapılacak.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayacak duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görülecek.

Davanın reddedilmesi halinde bütün tedbirler kalkacak ve ibrasızlık kesinleşmiş olacak. Bu durumda başkan ve yöneticiler bir dönem seçilme hakkını kaybedecek ve kulüp zorunlu olarak seçime gidecek.

Bilirkişiye gönderilen dosyada pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı. Bugün hakimin bir karar vermesi bekleniyor. Ancak mahkemenin ek rapor da isteyebileceği dile getirildi.