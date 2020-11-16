Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma bugün yapılacak. Duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görülecek.

16 Kasım 2020 Pazartesi - 8:30
İLGİLİ HABERLER
Mahkemeden müjdeli haber geldi! İbra... Seçim öncesi dev zirve G.Saray milli aradan ağır hasarlı çıktı Muslera'nın Harun Tekin mesajı dikkat çekti 'Galatasaray ile bir gün yollarımız ayrılsa da...'

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma bugün yapılacak.
 
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayacak duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görülecek.
 
Davanın reddedilmesi halinde bütün tedbirler kalkacak ve ibrasızlık kesinleşmiş olacak. Bu durumda başkan ve yöneticiler bir dönem seçilme hakkını kaybedecek ve kulüp zorunlu olarak seçime gidecek.
 
Bilirkişiye gönderilen dosyada pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı. Bugün hakimin bir karar vermesi bekleniyor. Ancak mahkemenin ek rapor da isteyebileceği dile getirildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Neymar aşk hayatıyla yine gündemde! Bu kez sevgilisi... Neymar aşk hayatıyla yine gündemde! Bu kez sevgilisi...
Olay çıktı! Sörloth geri dönüyorOlay çıktı! Sörloth geri dönüyor Dünya Kupası Elemeleri'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!Dünya Kupası Elemeleri'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! İlk fotoğraf geldi!  Georgina Rodriguez ve C.Ronaldo...İlk fotoğraf geldi!  Georgina Rodriguez ve C.Ronaldo...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.