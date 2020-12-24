Galatasaray'da kritik gün! Fatih Terim ve Marcao...

Üç ayrı maddeden PDFK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve rakibine tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Marcao'nun cezaları bugün açıklanacak. Sarı-Kırmızılı kulübün gözü kulağı PFDK kararlarında olacak.

24 Aralık 2020 Perşembe - 12:07 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 12:15
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Galatasaray'da tüm gözler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün açıklayacağı kritik cezalarda olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesi ve sonrasında sahaya inmesiyle ilgili olarak üç ayrı maddeden PFDK'ya sevk edilmişti. Aynı şekilde Marcao da son düdüğün ardından rakibine tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart görerek PDFK'ya sevk edildi. Sarı-Kırmızılı kulüp, şimdi Terim ve Marcao'ya çıkacak cezaları bekliyor. Özellikle Fatih Terim'e men yerine para cezası verilmesi gerektiğini savunan Galatasaray Yönetimi, aksi takdirde tüm savunma haklarını kullanmaya hazırlanıyor.

Trabzon'u da kaçırabilir

Marcao'nun da tahrik karşılığında bir tepki gösterdiği, ekstra bir ceza verilmesinin gereksiz olacağı düşüncesi kulüpte hakim. Kırmızı kart sebebiyle Göztepe karşısında forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 2 maç ceza gelirse, hafta sonundaki Trabzonspor deplasmanını da kaçıracak.

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Etiketler: Galatasaray Trabzonspor Fatih Terim Trabzonspor 11'i
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