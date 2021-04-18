Galatasaray'da kritik toplantı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.

Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CENGİZ'DEN YÖNETİCİLERİ UYARI

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu. Başkan Cengiz'in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı. Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sona erdi.