Galatasaray'da kritik toplantı!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının toplantıları sona erdi.

18 Nisan 2021 Pazar - 16:48 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 17:13
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Vidal ile görüşmelere başladı Yusuf Sarı Galatasaray maçında yok! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz olağanüstü toplantı çağrısı yaptı! Tüm kurullar toplanıyor... Avrupa’nın gündemi Donk’un partisi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, efsane ismin tabutunu omuzladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.
 
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı. Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sona erdi.

Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
 
CENGİZ'DEN YÖNETİCİLERİ UYARI
 
Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu. Başkan Cengiz'in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mustafa cengiz galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer patlaması!  'Git kim yazdıysa onunla konuş' Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer patlaması!  'Git kim yazdıysa onunla konuş'
Fenerbahçe şampiyon olursa üç flaş transfer hazır! Marega, Giroud, Benteke...Fenerbahçe şampiyon olursa üç flaş transfer hazır! Marega, Giroud, Benteke... Sergen Yalçın'ın sabrı taştı! Beşiktaş'ta Mesah ve Ljajic'e güle güleSergen Yalçın'ın sabrı taştı! Beşiktaş'ta Mesah ve Ljajic'e güle güle Göztepe maçından sonra Galatasaray'da 2 ayrılık birden!Göztepe maçından sonra Galatasaray'da 2 ayrılık birden!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.