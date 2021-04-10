Galatasaray'da Levent Şahin'den maç sonrası hakem tepkisi!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

10 Nisan 2021 Cumartesi - 21:55
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Levent Şahin'in sözleri;
 
20. dakikada maçla ilgili mesajı aldığımızı düşünüyoruz. Yedlin'in pozisyonuyla ilgili konuşuyorum. Şu an kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor.
 
PROBLEM OLDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM
 
Oyun bize ait. Eksi ve artıyı değerlendiririz ama saha içinde 20. dakikadan itibaren Riva'yla ilgili seste ve görüntüde bir problem oldu diye düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor, VAR'ın aldığı karara orta hakem müdahale ediyor.
 
HEM BURASI HEM RİVA...
 
Uzaktan yakından iyi niyeti olduğunu düşünmediğim bir hakem grubuyla karşılaştık. Hem burası hem de Riva hakkında söylüyorum. Oyunun kararını etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol ve oyun adına çok üzgünüm

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