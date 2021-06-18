Galatasaray'da maaş krizi! Kerem ve Taylan...

Galatasaray'da Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın maaşları Taylan Antalyalı ile Kerem Aktürkoğlu'nu rahatsız etti.

18 Haziran 2021 Cuma - 9:07
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Galatasaray'da hem iç hem dış transferinde resmi imzaları attırmaya başladı. İlk olarak Alpaslan ve Aytaç'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz akşam da iç transfer hamlelerini yaptı.
 
3 İÇ TRANSFER
 
Galatasaray'da seçim heyecanı öncesinde mevcut yönetim sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.
 
MAAŞ DENGESİZLİĞİ
 
Takvim'in haberine göre Galatasaray'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağrıtacak.
 
Sarı- Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan Ömer Bayram bu sezon 6.5 milyon TL kazanacak. Yeni transferler Aytaç Kara 6.5 milyon TL, Alpaslan Öztürk 5 milyon TL kazanacak.
 
TAYLAN VE KEREM KRİZİ
 
Geçtiğimiz sezon gösterdikleri performans ile Fatih Terim'in gözdesi ve şuan milli takım ile birlikte EURO 2020'de olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu ise sabit kalan maaşlarından şikayetçi.

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Etiketler: galatasaray kerem aktürkoğlu taylan antalyalı
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