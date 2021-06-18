Galatasaray'da maaş krizi! Kerem ve Taylan...

Galatasaray'da hem iç hem dış transferinde resmi imzaları attırmaya başladı. İlk olarak Alpaslan ve Aytaç'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz akşam da iç transfer hamlelerini yaptı.

3 İÇ TRANSFER



Galatasaray'da seçim heyecanı öncesinde mevcut yönetim sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

MAAŞ DENGESİZLİĞİ



Takvim'in haberine göre Galatasaray 'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağrıtacak.

Sarı- Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan Ömer Bayram bu sezon 6.5 milyon TL kazanacak. Yeni transferler Aytaç Kara 6.5 milyon TL, Alpaslan Öztürk 5 milyon TL kazanacak.

TAYLAN VE KEREM KRİZİ

