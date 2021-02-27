Galatasaray'da Marcao depremi!

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına giren Marcao için yönetim harekete geçti. Kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan başarılı stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kafasının karışmaması için kendisine yeni anlaşma teklif etti.

Halen 850 bin Euro’ya oynuyor



Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan Marcao bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon ise 900 bin Euro kazanacak. Fotomaç’ın haberine göre Galatasaray , sambacıya yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılması seçeneğini sundu.

İmza şimdilik rafa kalktı



Buna karşılık Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılılar da bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusunu şimdilik beklemeye alındı.