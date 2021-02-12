Galatasaray'da Marcao krizi! Terim görüntülü aradı ve...

Alanyaspor maçından sonra sert eleştirilere ve hakaretlere maruz kalan Marcao olayına Fatih Terim el attı.

12 Şubat 2021 Cuma - 7:55
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Galatasaray'ın Alanya'ya yenildiği maçın ardından büyük bir Marcao krizi yaşandı… Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi Pan Teixeira'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.
 
EŞİNİ AĞLARKEN GÖRDÜ, ÇILDIRDI!
 
Marcao'nun evde eşini ağlarken görmesinin ardından krizin fitili ateşlendi. Çok sinirlenen yıldız futbolcu, idari menajer Mert Çetin'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dedi.
 
TERİM TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ ARADI
 
Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih Terim'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Mert Çetin de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.
 
YÖNETİM SUÇ DUYURUSU YAPACAK
 
Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin, Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
 
AİLEME SAYGI DUYMALISINIZ
 
Gece sert bir mesaj yayınlayan Marcao, "Benim tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum" dedi. 

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Etiketler: marcao fatih terim galatasaray
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