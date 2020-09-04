Galatasaray'da Marcao şimdilik kalıyor

Fatih hocanın kalmasından yana görüş belirttiği Marcao konusunda yönetim gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak 20 milyon Euro'nun üzerinde peşin bir öneri sunulursa, masaya oturulacak

04 Eylül 2020 Cuma - 11:20
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Stefan Johansen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti! Fenerbahçe'nin eski yıldızı haber yolladı! "Galatasaray’a gelmek istiyorum" Galatasaray, Younes Belhanda ve Ryan Babel için Araplar'a göz dikti Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep ile oynanacak yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'ın tandemi Luyindama-Marcao şeklinde olacak. İngiliz ekiplerinin radarındaki Marcao'nun kalması yönünde karar verildi. Fatih Terim'in "Bizimle devam etsin" dediği Brezilyalı futbolcu için gelen önerileri yönetimin de geri çevirdiği öğrenildi. Ancak çok yüksek bir rakam teklif edilirse, Marcao'nun transferi gündeme gelebilir. Bu rakam da en az 20 milyon Euro ve peşin ödenmek şartıyla... Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunma ikilisinin bozulmasına sıcak bakmayan Fatih hoca, orta saha takviyeleri konusunda ise yönetimin artık somut hamleler yapmasını bekliyor. 
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray Marcao teklif
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı! Arda Turan golle döndü, sosyal medya yıkıldı!Arda Turan golle döndü, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Vedat Muriqi'nin yerine...Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Vedat Muriqi'nin yerine...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.