Galatasaray'da Mbaye Diagne'den çılgın başlangıç! 27. saniyede...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray maça adeta golle başladı. Mbaye Diagne 27. saniyede attığı golle bu sezonun en erken golünü kaydetti.

09 Ocak 2021 Cumartesi - 19:53
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken Mbaye Diagne çılgın bir açılış yaptı.
 
Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi. Mbaye Diagne'nin 27. saniyede attığı gol bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.
 
Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı. Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı

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