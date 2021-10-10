Galatasaray'da Mbaye Diagne forma yarışını kazandı!

Galatasaray'da büyük bir rekabetin yaşandığı santrafor mevkisinde forma yarışını Mbaye Diagne kazandı.

Geçen hafta Çaykur Rize spor maçında 90. dakikada oyuna girdikten sonra geliştirdiği atakla takımını 3-2 galip getiren golü hazırlayan Senegalli futbolcu, antrenmanlardaki performansı ve saha dışındaki tavırlarıyla teknik direktör Fatih Terim ’in beğenisini kazandı.

Tuzlaspor ile oynanan ve 4-3 kazanılan karşılaşmada da sonradan oyuna girip klas bir gol atan Diagne, yeniden takımın 1. forveti oldu.

Tuzla'yı 4 golle yendiler