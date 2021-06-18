Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi devam ediyor

21 Temmuz'da Hollanda'da PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da belirsizlik can sıkıyor. Mısır Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yetkililer, Mısır Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderip 23 yaşındaki golcü için izin istedi.





Ancak hâlâ olumlu dönüş yapılamadı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan G.Saray'da Ryan Babel dışında kadroda forvet kalmadı. Mohamed milli takımında, Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesi bitti. Falcao da Kovid olduğu için idmanlara çıkamıyor.