Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi devam ediyor

PSV maçı için Mısır Futbol Federasyonu'ndan haber bekleyen Galatasaray Mostafa Mohamed'i Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde oynatmak istiyor.

18 Haziran 2021 Cuma - 8:29
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da maaş krizi! Kerem ve Taylan... PSV'den Galatasaray yorumu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV oldu 7 milyon euro'yu getir Mert Çetin'i götür Gitti denilen oyuncuya 1+1 yıllık imza

21 Temmuz'da Hollanda'da PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da belirsizlik can sıkıyor. Mısır Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yetkililer, Mısır Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderip 23 yaşındaki golcü için izin istedi.
 


Ancak hâlâ olumlu dönüş yapılamadı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan G.Saray'da Ryan Babel dışında kadroda forvet kalmadı. Mohamed milli takımında, Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesi bitti. Falcao da Kovid olduğu için idmanlara çıkamıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mostafa mohamed galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Metin Öztürk'den deprem yaratacak iddia! 'Galatasaray PSV maçına PAF takımıyla...' Metin Öztürk'den deprem yaratacak iddia! 'Galatasaray PSV maçına PAF takımıyla...'
Bomba transfer iddiası! 0 çeken Türkiye Milli Takımı'ndan 3 yıldızı istiyorlarBomba transfer iddiası! 0 çeken Türkiye Milli Takımı'ndan 3 yıldızı istiyorlar Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Pelkas Bologna'ya Osayi Samuel Celtic'e gidiyorFenerbahçe'de iki ayrılık daha! Pelkas Bologna'ya Osayi Samuel Celtic'e gidiyor Fenerbahçe taraftarı Sergio Ramos için çıldırdı! 'Şimdi değilsen ne zaman?'Fenerbahçe taraftarı Sergio Ramos için çıldırdı! 'Şimdi değilsen ne zaman?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.