Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Henüz ilk maçında...

27 Haziran 2021 Pazar - 18:42
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek takımından transfer edilen ve oynandığı futbolla göz dolduran Mostafa Mohamed’in sakatlığı can sıkarken, Mısırlı golcünün 5.dakikada dışarıya alınması camiada panik havası yarattı.
Dizinden sakatlanan Mostafa Mohamed’in durumunun henüz netleşmediği öğrenilirken, yıldız oyuncunun PSV maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
Mostafa Mohamed’in sakatlığından sonra oyuna dahil olan Ali Yavuz Kol’un istekli görüntüsü teknik heyete umut verirken, yeni transferlerden Alpaslan Öztürk’ün uyum sorunu yaşamaması ise dikkatlerden kaçmadı.