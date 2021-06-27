Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Henüz ilk maçında...

PSV maçı öncesi takımının son durumunu görme ve transfer sezonu açılmışken eksik bölgelere takviye yapma amacıyla Dinamo Bükreş ile hazırlık maçına çıkan Galatasaray’da büyük bir talihsizlik yaşandı. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen golcünün durumu kontrollerin ardından belli olacak.

27 Haziran 2021 Pazar - 18:42
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek takımından transfer edilen ve oynandığı futbolla göz dolduran Mostafa Mohamed’in sakatlığı can sıkarken, Mısırlı golcünün 5.dakikada dışarıya alınması camiada panik havası yarattı.
 
Dizinden sakatlanan Mostafa Mohamed’in durumunun henüz netleşmediği öğrenilirken, yıldız oyuncunun PSV maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
 
Mostafa Mohamed’in sakatlığından sonra oyuna dahil olan Ali Yavuz Kol’un istekli görüntüsü teknik heyete umut verirken, yeni transferlerden Alpaslan Öztürk’ün uyum sorunu yaşamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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