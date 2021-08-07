Galatasaray'da Muslera endişesi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray , İskoçya Premiership ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera yaptığı hareketle damga vurdu. Aslan'ın Uruguaylı kalecisinin kritik maçlarda yaptığı hatalar dikkat çekerken sarı-kırmızılı kulüpten flaş karar geldi.

ENDİŞE YARATTI



Her iki PSV maçından sonra, St. Johnstone karşısında da büyük hata yapan ve gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Muslera’nın hali endişe yarattı.

İZİN VERİLMESİ GÜNDEMDE



Copa America’dan sonra yeterli dinlenme şansı bulamadan dönen Uruguaylı eldivene bir süre izin verilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

LİGE HAZIR OLMASI PLANLANIYOR