Galatasaray'da Muslera endişesi

PSV ve St. Johnstone maçlarında inanılmaz hatalar yapan Muslera'nın lige hazır olması için seferberlik başlatıldı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 8:45
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, İskoçya Premiership ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera yaptığı hareketle damga vurdu. Aslan'ın Uruguaylı kalecisinin kritik maçlarda yaptığı hatalar dikkat çekerken sarı-kırmızılı kulüpten flaş karar geldi.
 
ENDİŞE YARATTI
 
Her iki PSV maçından sonra, St. Johnstone karşısında da büyük hata yapan ve gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Muslera’nın hali endişe yarattı.
 
İZİN VERİLMESİ GÜNDEMDE
 
Copa America’dan sonra yeterli dinlenme şansı bulamadan dönen Uruguaylı eldivene bir süre izin verilmesinin gündemde olduğu belirtildi.
 
LİGE HAZIR OLMASI PLANLANIYOR
 
Böylece tecrübeli kalecinin mental olarak lige hazır olması planlanıyor. Galatasaray St. Johnstone ile 12 Ağustos perşmebe günü deplasmanda karışılaşacak. Aslan Süper Lig'i ise 16 Ağustos Pazartesi güü Giresunspor deplasmanıyla açacak.

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Etiketler: muslera galatasaray
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