Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıkarıldı

Galatasaray Kulübü tecrübeli eldiven Fernando Muslera'nın lisansını çıkardı.

06 Ekim 2020 Salı - 9:33 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:37
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Galatasaray'da transfersiz geçen son günde TFF'ye gönderilen oyuncu listesinde kritik bir hamle yapıldı.
 
Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak
 
FATİH TERİM "TUTMAK" İSTİYORDU
 
Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.
 
GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI
 
Listedeki 15 yabancı futbolcu, Fernando Muslera Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.   
 
 

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Etiketler: muslera lisans galatasaray
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