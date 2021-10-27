Galatasaray'da Muslera öfkesi dinmedi! 'Gitsin'

Takvim'de yer alan habere göre Larin'in ilk golünde boşa çıkan, ikinci golde ise yanlış pozisyon alan ve önünden geçen topu adeta seyirci gibi izleyen Uruguaylı eldiven sosyal medyada taraftarların hedefi oldu.





Yapılan yorumlarda, "Bu kaçıncı hata artık yeter. Sezon sonunda gitsin" ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'nın kazancı da sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor. 35 yaşındaki kalecinin maliyetperformans olarak ligin en kötülerinden birisi olduğu belirtiliyor.