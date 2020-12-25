Galatasaray'da Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim e verilen 5 maçlık men cezası sonrası dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübünün dün yayınladığı mesaj şu şekilde: