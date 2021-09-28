Galatasaray'da müzmin sakattı! İspanya'da şov yapıyor

İspanya'da Radamel Falcao fırtınası esiyor.

Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray 'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.