Galatasaray'da müzmin sakattı! İspanya'da şov yapıyor

Galatasaray'da sık sık sakatlık problemleriyle karşı karşıya kalan Falcao'nun Rayo Vallecano'da şov yapması akıllarda soru işareti bıraktı.

28 Eylül 2021 Salı - 11:41
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İspanya'da Radamel Falcao fırtınası esiyor.
 
Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.
 
Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içinde 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti.
 
Falcao'nun bu performansı 15 milyon Euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı" sorularını da beraberinde getirdi.  (Fotomac)

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Etiketler: rayo vallecano
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