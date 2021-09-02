Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı!

Çaykur Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

02 Eylül 2021 Perşembe - 11:41 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 12:56
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Sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile  yaşadığı ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında Oğulcan  Çağlayan'a lisans vermedi.
 
Galatasaray Kulübünün, yasal süreci devam ettirerek, TFF Uyuşmazlık  Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen bir milyon 200 bin avro ve 506  bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde  forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.
 
Oğulcan Çağlayan transferinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında  yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile  sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6  maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verdi. TFF Tahkim Kurulu, yapılan  itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para  cezasını onadı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını  çıkarmazken, Galatasaray Kulübü ve Oğulcan Çağlayan, Bölge Adliye Mahkemesine  yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti.
 
 
 
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Oğulcan Çağlayan lisans
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