Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı!

Sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında Oğulcan Çağlayan'a lisans vermedi.

Galatasaray Kulübünün, yasal süreci devam ettirerek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen bir milyon 200 bin avro ve 506 bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.