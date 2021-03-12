Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi! Bir anda kayboldu

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan aldığı 3 maçlık cezası sona ermesine rağmen kadroda yer verilmeyen Oğulcan Çağlayan'dan haber alınamıyor...

12 Mart 2021 Cuma - 15:34 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 16:17
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Sivasspor maçından sonra saha zeminini gündeme getirerek yönetime göndermelerde bulunan ve iki gün önce Galatasaray ile bağlarını koparan Belhanda’dan sonra sarı kırmızılı kulüpte bir kriz daha baş gösterdi.
 
Şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından biri olmasına rağmen son haftalarda kaos ortamlarından çıkamayan Galatasaray’da sular bir türlü durulmazken, Belhanda ayrılığının ardından Oğulcan Çağlayan gelişmesinin patlak vermesi camiada şaşkınlık yarattı.
 
Sezon başında olaylı bir şekilde Ç.Rizespor’dan ayrılarak Cimbom’a imza atan Oğulcan Çağlayan hakkında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği kararla 6 maç ceza alması, ardından bu cezanın 3 maça inmesi ve 1,2 milyon euro’luk para cezasının sabit görülmesi hem yönetimde hem de teknik heyette hayal kırıklığı yaratırken, oyuncunun yaklaşık 3 aydır forma giymemesi kafalarda soru işareti bıraktı.
 
Yarın Kayserispor ile son derece kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan’ın yine kadroda olmadığı görülürken, 24 yaşındaki futbolcu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması taraftarları endişeye sevk ediyor. Bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asist yapan Oğulcan’ın 2024’e kadar kontratı bulunurken, tecrübeli forvetin takım oyununa verdiği katkı alkış toplamıştı.

 

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Etiketler: oğulcan çağlayan galatasaray
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