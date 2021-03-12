Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi! Bir anda kayboldu

Sivasspor maçından sonra saha zeminini gündeme getirerek yönetime göndermelerde bulunan ve iki gün önce Galatasaray ile bağlarını koparan Belhanda’dan sonra sarı kırmızılı kulüpte bir kriz daha baş gösterdi.

Şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından biri olmasına rağmen son haftalarda kaos ortamlarından çıkamayan Galatasaray’da sular bir türlü durulmazken, Belhanda ayrılığının ardından Oğulcan Çağlayan gelişmesinin patlak vermesi camiada şaşkınlık yarattı.

Sezon başında olaylı bir şekilde Ç.Rizespor’dan ayrılarak Cimbom ’a imza atan Oğulcan Çağlayan hakkında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği kararla 6 maç ceza alması, ardından bu cezanın 3 maça inmesi ve 1,2 milyon euro’luk para cezasının sabit görülmesi hem yönetimde hem de teknik heyette hayal kırıklığı yaratırken, oyuncunun yaklaşık 3 aydır forma giymemesi kafalarda soru işareti bıraktı.