Galatasaray'da Onyekuru sürprizi! Yeni hoca...

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdiği için lig bitmeden Monaco'ya çağrılan Henry Onyekuru'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği, Nijeryalı oyuncunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesini sağlayabilir. İşte detaylar...

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:32
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Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, teknik direktörü Roberto Moreno ile yollarını ayırdı ve akabinde Hırvat çalıştırıcı Niko Kovac'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Moreno yönetimindeki Fransız ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu lig sona ermeden çağırmış bu da sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden olmuştu.
 
KADROYA ALINMADI
Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cercle Brugge ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi. Bu karar Fransa'da da şaşkınlıkla karşılandı.
 
YENİ HOCA KARAR VERECEK
Moreno ile yollarını ayıran Monaco, bir dönem Bayern Münih'i de çalıştıran Niko Kovac ile sözleşme imzaladı. Bilindiği gibi Nijeryalı futbolcuyu Fransa'ya çağıran eski teknik direktör Moreno'ydu. Takvim'de yer alan habere göre Kovac, Onyekuru ile ilgili olumsuz rapor verirse, transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübü ile masaya oturacak. (Fotomaç)
 

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Etiketler: Galatasaray monaco Onyekuru
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