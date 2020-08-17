Galatasaray'da orta sahaya iki yerli aday! Mehmet Ekici ve Aytaç Kara....

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler orta saha takviyesine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in 8 numara mevkisi için yerli isimlere yöneldiği ve Mehmet Ekici ile Aytaç Kara'nın listeye eklendiği öğrenildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:20 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 9:23
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi.
 
EKİCİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE
 
Takvim'in haberine göre; bunlardan ilki Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Diğer isim ise Kasımpaşa ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren Aytaç Kara. Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Galatasaray transfer transfer haberleri Mehmet Ekici Aytaç Kara
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