Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'yı Valentine Ozornwafor'a tercih etti ve Uruguaylı eldivenin lisansını çıkması için Nijeryalı stoperin lisansı devre dışı bırakılacak.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 9:18
İLGİLİ HABERLER
Marcao'nun teklif aldığı takımlar belli oldu 'Bu adam hazır olacak' Sert gönderme! 'İstifa etmeliyiz' Galatasaray'dan flaş Fatih Terim açıklaması Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Transfer sezonunun bitmesinin ardından Süper Lig kulüplerinin, 48 saat içerisinde kesin kadrolarını TFF’ye bildirmesi gerekiyor.
 
Galatasaray dün Valentine Ozornwafor’un lisansını çıkarıp, toplam yabancı sayısı 15’e çıkınca Fernando Muslera’yı devre dışı bırakmıştı.
 
Fakat sonradan Muslera’nın da lisansı çıkarıldı. Fatih Terim’in, 15 yabancıyı 14’e indirmek için son gün olan bugün (saat 23.59’a kadar), tercihini Ozornwafor’u dışarıda bırakarak kullanacağı öğrenildi. (Fanatik)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray Ozornwafo lisans
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol... Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol...
Beşiktaş'ta Hasic isyanı!Beşiktaş'ta Hasic isyanı! Mesut Özil Arsenal'de kadro dışı kalıyorMesut Özil Arsenal'de kadro dışı kalıyor Galatasaray'ın listesinde olan Jakup Moder Brighton'daGalatasaray'ın listesinde olan Jakup Moder Brighton'da
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.