Galatasaray'da Pierre Jackson şoku! Sezonu kapattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda deneyimli oyun kurucu Pierre Jackson sezonu kapattı.

27 Nisan 2021 Salı - 15:39 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 15:43
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren ABD'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.

 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Pierre Jackson'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtilerek, "Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.

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Etiketler: Pierre Jackson galatasaray
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