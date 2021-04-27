Galatasaray'da Pierre Jackson şoku! Sezonu kapattı

27 Nisan 2021 Salı - 15:39
| Son Güncelleme : 27 04 2021 - 15:43
Galatasaray Erkek Basketbol
Takımı'nda sakatlık geçiren ABD
'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Pierre Jackson'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtilerek, "Tedavi süreci gereğince oyun
cumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.