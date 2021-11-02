Galatasaray'da prim dopingi! 3 maç için...

Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeni hedef belirleyen Galatasaray Yönetimi 3 maç için kesenin ağzını açtı.

Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılı yönetimin, Gaziantep FK, Lokomotiv Moskova , Karagümrük ve Milli ara sonrasındaki Fenerbahçe sınavına yönelik olarak, futbolculara tam 10 milyon Lira tutarında prim vaadinde bulunduğu öğrenildi.

Hedef 3 maçı kayıpsız geçmek



Bu periyottaki ilk sınav olan Gaziantep mücadelesinde hedefine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, kalan 3 mücadeleyi de kayıpsız atlatmayı hedefliyor.