Galatasaray'da prim dopingi! 3 maç için...

02 Kasım 2021 Salı - 10:16
Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeni hedef belirleyen Galatasaray
Yönetimi 3 maç için kesenin ağzını açtı.
Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılı yönetimin, Gaziantep
FK, Lokomotiv Moskova
, Karagümrük ve Milli ara sonrasındaki Fenerbahçe sınavına yönelik olarak, futbolculara tam 10 milyon Lira tutarında prim vaadinde bulunduğu öğrenildi.
Hedef 3 maçı kayıpsız geçmek
Bu periyottaki ilk sınav olan Gaziantep mücadelesinde hedefine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, kalan 3 mücadeleyi de kayıpsız atlatmayı hedefliyor.
Teknik direktör Fatih Terim
, özellikle Milli araya kadar Moskova ve Karagümrük'ü mağlup etmeleri halinde, her iki kulvarda da çok önemli bir adım atacaklarına inanıyor.