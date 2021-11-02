Galatasaray'da prim dopingi! 3 maç için...

Galatasaray yönetimi alınacak iyi sonuçlarla birlikte teknik heyet ve futbolculara prim dağıtmayı düşünüyor.

02 Kasım 2021 Salı - 10:16
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Beşiktaş yenilgisi sonrasında yeni hedef belirleyen Galatasaray Yönetimi 3 maç için kesenin ağzını açtı.
 
Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılı yönetimin, Gaziantep FK, Lokomotiv Moskova, Karagümrük ve Milli ara sonrasındaki Fenerbahçe sınavına yönelik olarak, futbolculara tam 10 milyon Lira tutarında prim vaadinde bulunduğu öğrenildi.
 
Hedef 3 maçı kayıpsız geçmek
 
Bu periyottaki ilk sınav olan Gaziantep mücadelesinde hedefine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, kalan 3 mücadeleyi de kayıpsız atlatmayı hedefliyor.
 
Teknik direktör Fatih Terim, özellikle Milli araya kadar Moskova ve Karagümrük'ü mağlup etmeleri halinde, her iki kulvarda da çok önemli bir adım atacaklarına inanıyor.

 

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Etiketler: galatasaray prim
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