Galatasaray'da Radamel Falcao depremi!

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 21 Temmuz'da oynanacak PSV maçı öncesinde sakatlandı.

18 Temmuz 2021 Pazar - 23:14
İLGİLİ HABERLER
Menajerinden açıklama! 'Bonservissiz...' Robin Yalçın Gaziantep FK'da 'Türk Milli Takımı'nda duygu eksikti' Fenerbahçe'de Samatta kangreni Sinan Gümüş takımda kaldı gibi

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı golcü sakatlık yaşadı.
 
Bu akşam yapılan antrenmanda yer almayan Falcao'nun sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken oyuncunun PSV maçlarında kadroda olup olmayacağı merak konusu oldu.
 
Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
 
Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray PSG ile anlaşmaya vardı! Fenerbahçe, Beşiktaş... Galatasaray PSG ile anlaşmaya vardı! Fenerbahçe, Beşiktaş...
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den transferde yılın bombası! Alexander Sörloth 'çubukluyu' giymeye çok yakınSON DAKİKA! Fenerbahçe'den transferde yılın bombası! Alexander Sörloth 'çubukluyu' giymeye çok yakın PSV maçı öncesi Galatasaray'da kriz! Fatih Terim iki bölgenin içinden çıkamadıPSV maçı öncesi Galatasaray'da kriz! Fatih Terim iki bölgenin içinden çıkamadı Samandıra'da flaş gelişme! Vitor Pereira isim vermedi ama 6 aday ortaya çıktıSamandıra'da flaş gelişme! Vitor Pereira isim vermedi ama 6 aday ortaya çıktı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.