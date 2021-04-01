Galatasaray'da Radamel Falcao geçti! Mostafa Mohamed...

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Radamel Falcao, kendisinden 12 yaş küçük olan Mısırlı futbolcuyu geride bıraktı.

01 Nisan 2021 Perşembe - 9:20 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 9:28
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Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle takıma dönen Radamel Falcao , sarı kırmızılılardaki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ancak sonrasında suskunluğa bürünen Mustafa Muhammed’i istatistiklerde geride bıraktı.
 
Öyle ki Kolombiyalı futbolcu 738 dakikada sahada kalırken 40 kez topla buluşup, 14’ü isabetli 27 şuat atmayı başardı. Falcao bu girişimlerinin 8’inde topu ağlara gönderirken 2 asistle skora katkıda bulundu. 35 yaşındaki futbolcunun görev yaptığı olduğu karşılaşmalarda gol beklentisi ise 6.65 oldu.
 
SON 3 MAÇTA SUSKUN KALDI
 
Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed ise Galatasaray’daki ilk 5 maçında 5 kez topu ağlarla buluştururken henüz asisti bulunmuyor. Sivas’ta deplasmanda oynanan maçı kırmızı kart cezası nedeniyle kaçıran Muhammed son 3 maçta ise skora katkı sunamadı. 597 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu 37 kez topla buluşurken, 14 şutun 9’unda isabet buldu, 5’ini gol yapmayı başardı. Henüz asisti bulunmayan Muhammed’in gol beklentisi ise 3.21 oldu. Milli aradan dönüşte de Terim’in tek forvete dönüp Falcao’yu tercih etmesi bekleniyor.
 
 
GALATASARAY'DA 2 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
 
G.Saray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır” denildi. Bir önceki milli aranın verildiği kasım aynında da 2 futbolcunun milli takım kamplarında 3 oyuncunun ise dönüşte yapılan kontrollerde Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.
 

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Etiketler: Galatasaray Falcao Mohamed
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