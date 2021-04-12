Galatasaray'da Radamel Falcao'nun ameliyat sonrası ilk görüntüsü

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsünün ameliyat sonrası ilk görüntüsü eşi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi - 13:39
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edilirken eşinden ilk paylaşım geldi.
 
Antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat
35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altında olan Falcao’nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
 
Genel sağlık durumu iyi olan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşü ise 3 haftayı bulabilir. Sağlık ekibi, Falcao’nun özel bir maske ile erken dönüş ihtimalini de değerlendiriyor.
 
Falcao'nun eşinin paylaşımı;
 
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray falcao ameliyat
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