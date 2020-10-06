Galatasaray'da Radamel Falcao’ya tepki! "Bu golü halı sahada bile atarlar"

Kolombiyalı’nın kaçırdığı bir pozisyonun ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “bu golü halı sahada bile atarlar” şeklinde tepki gösterdi. Yönetici Mahmut Recevik de “İlk hafta oynadı, sonrasında ortalarda yok” eleştirisi yaptı.

Galatasaray’da 1-0’lık skorla kaybedilen Kasımpaşa karşılaşmasında protokol tribününde, performansıyla eleştirilen Radamel Falcao’ya tepki sesleri yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda protokol tribününde bulunan sarı kırmızılı yönetim başta Falcao olmak üzere Süper Lig’de alınan ilk yenilgi sonrasında suçu futbolculara attı ve karşılaşmayı izlerken yaptıkları yorumlarla takımı adeta kılıçtan geçirdi!

BU KADAR PARA VERiYORUZ ADAMA!

Oyuna ikinci yarıda giren Kolombiyalı yıldızın değerlendiremediği pozisyon sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan

“Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü!” çıkışı geldi.

SADECE LiGDE iLK HAFTA OYNADI

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de “Böyle mi vurulur o topa? İlk hafta oynadı, sonra ortada yok!” diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti.

Yönetim cephesi “Bir kişi orta yapamaz mı bu takımda?’’ ifadesiyle futbolculara eleştirilere devam etti.