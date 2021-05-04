Galatasaray'da seçim ertelenirse kaos kapıya dayanacak

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimler ertelenirse başta Fatih Terim'in sözleşmesi ve futbolcuların kontrat konuları çıkmaza girecek.

04 Mayıs 2021 Salı - 8:39
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Galatasaray’da seçimin zamanında yapılıp yapılmaması hayati önem taşıyor. 22-29 Mayıs olarak açıklanan ama Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin pandemiyi gerekçe göstererek yapmaya sıcak bakmadığı seçimlerin ertelenmesi, kaosu da beraberinde getirecek gibi görünüyor.
 
Sarı-kırmızılılarda bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında, seçim takviminin netliğe kavuşturulması bekleniyor. Sivil Toplumla İlişkiler İstanbul İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya verilen yanıt çerçevesinde seçimin iptali ve ertelenmesi ele alınacak. Özellikle Galatasaray’da “futbol”, olası bir erteleme sonrasında krize girecek. Teknik direktör Fatih Terim’in 31 Mayıs’ta sözleşmesinin sona erecek olması, oyuncuların biten sözleşmeleri ve kiralık opsiyonlar, haziran itibarıyla 200 milyon liralık ödeme ve transfer gibi hayati konularda nasıl hareket edileceği bilinmiyor.
 
Fatih Terim’in yaşananlara bakmadan, sanki kalacakmış gibi transfer listesini hazırlaması ise dikkatlerden kaçmadı. Ancak Terim’in, erteleme durumunda Mustafa Cengiz ile devam edip etmeyeceği de merak konusu...
 
Bu durum başkan adaylarını ve üyeleri tedirgin ederken, yaşanan bu kaotik durumun ne şekilde sona ereceği ve nasıl sonuçlanacağı sarı-kırmızılılar tarafından merakla bekleniyor.
 
İki adaydan resmi başvuru
 
Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu bugün adaylık başvurusunda bulunacak. Her iki isim de, 44 kişilik listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na sunacak. Böylece Burak Elmas'tan sonra aday sayısı bugün itibarıyla 3'e çıkacak. Aday olmayı düşünen Tuncer Hunca ise Eşref Hamamcıoğlu lehine çekildiğini açıkladı. Bu arada bir grup üye de, Mustafa Cengiz'in aday olabilmesi için gereken dilekçeleri doldurmaya başladı. Bu çalışmanın Cengiz'e yakın isimler tarafından yapılması dikkat çekti. (Milliyet)

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Etiketler: fatih terim sözleşme galatasaray galatasaray seçim
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