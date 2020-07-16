Galatasaray'da Selçuk İnan devrinin sonu!

16 Temmuz 2020 Perşembe - 8:16
Galatasaray’da bir devir sona eriyor. 2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL’ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk’un bir sezon daha Galatasaray
’da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.