Galatasaray'da sıcak saatler! Derbiden sonra 5 ayrılık

18 Ocak 2021 Pazartesi - 13:51
Dün akşam Vodafone
Park’ta ezeli rakibinden en kötü 1 puan almak isteyen, fakat bunda başarılı olamayan Galatasaray
’da inanılmaz bir transfer trafiği yaşanacak.
İLK AYRILIK ETEBO
6-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer talebinde bulunduğu yıldızlar tek tek açıklayan Fatih Terim
’in İrfan Can Kahveci’yi çok istediği bilinirken, sarı kırmızılı yönetimin yıldız futbolcunun işini bitirmek için Başakşehir
ile masaya oturduğu kaydedildi. İrfan Can haricinde Mostafa Mohamed, Onyekuru, Visca’yla da dirsek teması halinde olan Galatasaray’ın mevcut kadroda bazı oyuncularla da yollarını ayıracağı ifade edilirken, Terim’in derbi hezimetinin ardından Etebo’ya güle güle diyeceği belirtildi.
4 AYRILIK DAHA
Dünkü karşılaşmada kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Etebo’nun yanı sıra Şener Özbayraklı, Belhanda, Diagne, resmi teklif gelmesi durumunda Luyindama’yla da bağlarını koparmaya hazırlanan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanırken, Beşiktaş
’ın 5 puan arkasına düşen takımda bu isimler haricinde sürpriz ayrılıkların da olabileceği konuşuluyor.