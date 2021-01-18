Galatasaray'da sıcak saatler! Derbiden sonra 5 ayrılık

Vodafone Park'ta ezeli rakibine 2-0 kaybeden Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 13:51
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Mostafa Mohamed ile görüşmelere başlıyor İnanılmaz Mesut Özil paylaşımı! 'Galatasaray'a gitmeliydi' Mbaye Diagne WBA'ya gidiyor Beşiktaş'tan derbi öncesi flaş Cüneyt Çakır açıklaması Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Dün akşam Vodafone Park’ta ezeli rakibinden en kötü 1 puan almak isteyen, fakat bunda başarılı olamayan Galatasaray’da inanılmaz bir transfer trafiği yaşanacak.

İLK AYRILIK ETEBO
 
6-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer talebinde bulunduğu yıldızlar tek tek açıklayan Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci’yi çok istediği bilinirken, sarı kırmızılı yönetimin yıldız futbolcunun işini bitirmek için Başakşehir ile masaya oturduğu kaydedildi. İrfan Can haricinde Mostafa Mohamed, Onyekuru, Visca’yla da dirsek teması halinde olan Galatasaray’ın mevcut kadroda bazı oyuncularla da yollarını ayıracağı ifade edilirken, Terim’in derbi hezimetinin ardından Etebo’ya güle güle diyeceği belirtildi.

4 AYRILIK DAHA
 
Dünkü karşılaşmada kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Etebo’nun yanı sıra Şener Özbayraklı, Belhanda, Diagne, resmi teklif gelmesi durumunda Luyindama’yla da bağlarını koparmaya hazırlanan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanırken, Beşiktaş’ın 5 puan arkasına düşen takımda bu isimler haricinde sürpriz ayrılıkların da olabileceği konuşuluyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray etebo luyindama belhanda şener özbayraklı fatih terim irfan can
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Derbi sonrası Galatasaray'da sıcak saatler! 5 futbolcunun hesabı kesildi Derbi sonrası Galatasaray'da sıcak saatler! 5 futbolcunun hesabı kesildi
Mesut Özil geldi işler değişti! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki 11'i...Mesut Özil geldi işler değişti! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki 11'i... Chelsea, M.City dediler ama... Ali Akman'ın yeni takımı belli olduChelsea, M.City dediler ama... Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu Galatasaray'da imza şov! 4 transfer bittiGalatasaray'da imza şov! 4 transfer bitti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.