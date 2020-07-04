Galatasaray'da son dakika! Arda Turan geri dönüyor

Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçlara çıkan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekipte ise bir süredir Arda Turan belirsizliği yaşanıyordu. Tecrübeli futbolcu her seferinde geri dönmek istediğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bugün ise flaş bir haber geldi ve Galatasaray cephesinden Arda Turan'a onay çıktı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:45
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın. Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’in görüşme sonrasında nihai karara varıldı. Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor.  Terim'in bu konuda yönetimi ikna ettiği öğrenilirken, bir aksilik yaşanmadığı takdirde, Arda Turan Galatasaray'a dönüşünde 66 numaralı formayı terletecek.
 
Ayrıca uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen yıldız oyuncu futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.
 
 

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