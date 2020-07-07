Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Falcao'yu istiyorlar...

Sezon başında Monaco'dan transfer edilen ancak sakatlıkları nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması gündemde. Kolombiyalı golcü ile Suudi ekibi Al Wahda ilgileniyor.

07 Temmuz 2020 Salı - 12:07
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim yorumu: Zirvede bırakmalı! Galatasaray'dan Mandzukic bombası! Bedavaya... Aslan'dan kaleye büyük tecrübe! Galatasaray - Trabzonspor maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve sakatlığı nedeniyle bir çok maçta takımı yalnız bırakan Radamel Falcao sezon sonu takımdan ayrılabilir. Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bu ayrılığa sıcak bakacak gibi görünüyor.
 
As'ın Kolombiya edisyonunda çıkan habere göre Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımının yöneticileri Falcao için transfer gönüşmesi yaptı. İddialara göre Suudi kulübünün teklifi Galatasaray'ı memnun etmedi ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere sıcak bakıyor.
 
Ayrıca haberde Galatasaray'ın maddi zorluklar yaşadığı ve Falcao'nun 5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak istedeği ifade edildi.
 
Falcao'nun yerine Mandzukic!
 
İddialara göre Galatasaray'ın Falcao'yu satması durumunda geçtiğimiz günlerde El-Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'i gündemine aldığı belirtiliyor. 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ferdi Kadıoğlu için milli takım kararı! Şenol Güneş... Ferdi Kadıoğlu için milli takım kararı! Şenol Güneş...
Emre Belözoğlu - Erol Bulut gerçeği ortaya çıktı! Meğer 6 ay boyunca...Emre Belözoğlu - Erol Bulut gerçeği ortaya çıktı! Meğer 6 ay boyunca... Kan donduran sözler! 'Dövüldük,aç bırakıldık,tacize uğradık'Kan donduran sözler! 'Dövüldük,aç bırakıldık,tacize uğradık' Ve Fenerbahçe Dorukhan Toköz için resmen...Ve Fenerbahçe Dorukhan Toköz için resmen...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.